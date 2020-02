Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Rollerfahrer beim Wenden übersehen

Duisburg (ots)

Beim Wenden hat am Dienstagabend (25. Februar, 20:30 Uhr) ein 34-jähriger VW-Fahrer einen Kleinkraftradfahrer auf der Lange Straße übersehen. Der 16-Jährige fuhr in die Fahrertüre des VW Ups und stürzte. Beide Männer brachten die Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Weil der 16-Jährige eine leere Schnapsflasche bei sich hatte, wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lange Straße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro. (stb)

