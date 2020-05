Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Feuerwehr findet Toten nach Wohnungsbrand

Brüggen (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand einer Wohnung in Brüggen auf dem Deichweg informiert. Die Wohnung ist in einem Anbau eines freistehenden Einfamilienhauses gelegen. Die Bewohner des Haupthauses hatten das Feuer bemerkt und gemeldet. In der Anbauwohnung fanden die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste einer Person. Der Anbau wurde von einem 83-jährigen Mann bewohnt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unverzüglich aufgenommen. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Bei dem Toten dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Wohnungsinhaber handeln. Die polizeilichen Maßnahmen zur Identifizierung dauern noch an. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Brandermittler haben mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen./ah (448)

