Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Autofahrer missachtet radelndes Kind beim Abbiegen: Polizei sucht radelndes Kleinkind

Tönisvorst-Vorst: (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen einen 4-6 Jahre alten Jungen, der am Samstag in einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug verwickelt war. Ein 55-jähriger Autofahrer zeigte direkt nach dem Unfall an, dass er am Samstag gegen 20:20 Uhr einen Zusammenstoß mit einem radfahrenden Jungen beim Einbiegen in ein Grundstück auf der Germanenstraße gehabt habe. Der Junge sei auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Beim Abbiegevorgang radelte das Kind in die Seite des Fahrzeugs. Der Junge sei nicht gestürzt. Das Kind habe nur erschreckt geguckt und sei, bevor er mit dem Kind in Kontakt habe treten können, weiter geradelt. Das Kind war geschätzt zwischen vier und sechs Jahre alt und mit einem grünen Fahrrad unterwegs. Hinweise auf den Jungen, der augenscheinlich unverletzt blieb, erbittet da Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (447)

