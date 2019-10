Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Nie wieder Alkohol

Germersheim (ots)

"Nie wieder Alkohol" dürfte sich ein 44jähriger aus Dernbach am gestrigen Abend, 12.10.2019, gedacht haben. Gegen 15:45Uhr betrat der 44jährige mit seinem Hund ein Schnellrestaurant. Da Tiere dort nicht gestattet sind, wurde der 44jährige des Schnellrestaurants verwiesen. Darüber ärgerte er sich so, dass er einen zum Schnellrestaurant gehörenden VW Caddy, der mit steckendem Schlüssel vor diesem parkte, kurzerhand entwendete. Er stieg einfach samt Hund in das Fahrzeug und fuhr davon. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der 44jährige fußläufig im Stadtgebiet festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Mitursächlich für sein Verhalten dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2 Promille. Er wurde weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Währenddessen wurde auch der entwendete VW Caddy wieder aufgefunden. Er war in der Thomas-Dehler-Straße in Germersheim verunfallt. Seinen Führerschein ist der 44jährige erstmal los. Er muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell