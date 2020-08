Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeuge schnappt flüchtenden Ladendieb ++ Randalierer landet im Polizeigewahrsam ++ Betrügerisches Gewinnversprechen ++ Bitumenwellplatten im Garten verbrannt ++

Rotenburg (ots)

Zeuge schnappt flüchtenden Ladendieb

Rotenburg. Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt an der Rotenburger Fußgängerzone hat ein Zeuge den flüchtigen Täter schnappen können. Der 37-jährige Mann war gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie er eine Flasche Whisky im Ärmel seiner Jacke verschwinden ließ. An der Kasse auf die Tat angesprochen, ergriff der Ladendieb sofort zu Fuß die Flucht. Als der Zeuge den Flüchtenden festhielt, erhob der die gestohlene Flasche gegen ihn. Letzen Endes konnte der Dieb entwaffnet und an die Polizei übergeben werden.

Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Mittwochnachmittag einen ihr durch verschiedene Vorfälle bekannten, 22-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen müssen. Gegen 16.30 Uhr stieg er trotz eines Hausverbots an der Ecke Mauerseeweg/Steinorter Weg zum wiederholten Mal über einen Zaun auf das Gelände des Kleingartenvereins Friedland. Beamte der Rotenburger Polizei erteilten dem Mann einen Platzverweis und redeten ihm erneut ins Gewissen. Gegen 18 Uhr war der alkoholisierte Randalierer wieder zurück. Diesmal nahm ihn die Polizei mit. Der 22-Jährige blieb zur Ausnüchterung bis Donnerstagmorgen in einer Polizeizelle.

Betrügerisches Gewinnversprechen

Bothel. Eine 65-jährige Frau aus der Samtgemeinde Bothel ist am Montag Opfer eines betrügerischen Gewinnversprechens geworden. Unbekannte hatten ihr am Telefon einen Gewinn von 38.000 Euro mitgeteilt. Um die Summe ausgezahlt zu bekommen, müsse sie zuvor die Codes von Guthabenkarten in Höhe von 1.500 Euro übermitteln. Das tat die Frau und hatte damit ihr Geld verloren. Einer weiteren Forderung kam sie nicht mehr nach. Den versprochenen Gewinn hat sie natürlich nicht erhalten.

Unfall im Begegnungsverkehr fordert zwei Verletzte

Wohlsdorf. Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 211 zwischen Rotenburg und Wohlsdorf sind am Mittwochvormittag zwei Männer verletzt worden. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW Golf und ein entgegenkommender 36-jähriger Mann, ebenfalls in einem VW Golf, kollidierten kurz vor dem Ortseingang Wohlsdorf. Dabei zogen sich die beide Beteiligten leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

Bitumenwellplatten im Garten verbrannt

Gyhum. Grünabfälle und Bitumenwellplatten hat ein 26-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in seinem Garten verbrannt. Dadurch entstanden in der Nachbarschaft umweltschädliche Emissionen. Die Zevener Polizei untersagte das weitere Verbrennen und leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

