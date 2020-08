Polizei Düren

POL-DN: Schwarzer Mercedes nach Unfallflucht gesucht

Jülich (ots)

Beim Vorbeifahren touchierte am Samstagabend ein Pkw einen Rollerfahrer. Dieser wurde leicht verletzt - das Auto fuhr davon.

Der 40 Jahre alte Mann aus Langerwehe brachte das Geschehen am späten Sonntagabend zur Anzeige. Seinen Angaben zufolge hatte er mit seinem Kleinkraftrad gegen 21:45 Uhr die B 56 befahren. Er kam aus Richtung Jülich und war in Fahrtrichtung Düren unterwegs, als er kurz vor der Altenburger Kreuzung von dem rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw touchiert wurde. Der Langerweher kam zwar nicht zu Fall, wurde durch die Berührung jedoch am Arm verletzt: Er hielt am Fahrbahnrand an, doch der Wagen fuhr weiter in Richtung Düren davon.

Nachdem der Rollerfahrer seine leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln ließ, erstattete er eine Anzeige bei der Polizei in Jülich. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes gehandelt haben, Angaben zum Kennzeichen oder den Insassen liegen nicht vor.

Die Polizei bittet um Hinweise auf das Fahrzeug, das möglicherweise bei dem Unfallgeschehen den rechten Außenspiegel verlor, an die Telefonnummer 02421 949-6425.

