Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert zu Fall gekommen

Aldenhoven (ots)

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Aldenhoven an der Jülicher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 58 jähriger Aldenhovener der in einem motorisierten Krankenfahrstuhl unterwegs war, nahm offenbar eine Kurve zu eng und stieß mit dem Reifen gegen einen Bordstein sowie einen geparkten PKW Anhänger. Er kippte um und verletzte sich hierbei im Gesicht. Aufgrund der Alkoholisierung wurde nach der ärztichen Versorgung auch eine Blutentnahme angeordnet.

