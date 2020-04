PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 12.04.2020

Hofheim (ots)

Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus im Rotdornweg, 65760 Eschborn, Sonntag 12.04.2020, 01:30 Uhr.

Gegen 01:30 Uhr wurde durch eine unbekannte Person ein offenes Feuer, sowie eine Rauchentwicklung auf einem Balkon im Hochparterre gemeldet. Mittels Feuerlöscher konnte das Feuer durch die Polizei zunächst eingedämmt und anschließend durch die Feuerwehr komplett abgelöscht werden. Durch das schnelle Handeln entstand lediglich Schaden an auf dem Balkon befindlichen Mobiliar in Höhe von ca. 500 Euro. In der dazugehörigen Wohnung konnten keine Personen angetroffen werden. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

