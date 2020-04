PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 11.04.2020

Hofheim (ots)

1. Einbruch in eine Gartenhütte eines Grundstückes mit Einfamilienhaus Sandwiese, 65812 Bad Soden am Taunus Donnerstag 09.04.2020, 20:00 Uhr bis Freitag 10.04.2020, 12:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einem Einbruch in eine Gartenhütte, welche sich auf einem Grundstück mit einem Einfamilienhaus befindet.

Die unbekannten Täter betraten unbefugt das umfriedende Gartengrundstück und begaben sich zur dortigen Gartenhütte. Hier öffneten die unbekannten Täter die Tür der Gartenhütte mit roher Gewalt und beschädigten diese. Aus dem Inneren wurde durch die Täter ein sog. Pedelec in silberner Farbe der Marke "Cube" herausgenommen und letztendlich entwendet. Die unbekannten Täter flüchteten schließlich mit dem Diebesgut unerkannt von der Tatörtlichkeit. Der Wert des Pedelec beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen.

2.Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter, sowie Anrufe mit dem Hintergrund des Enkeltricks im Main-Taunus-Kreis

Bereich Hofheim am Taunus, Flörsheim am Main und Kelkheim (Taunus) Donnerstag, 09.04.2020, sowie Freitag, 10.04.2020

Im oben genannten Zeitraum erhielten die Polizeistationen in Hofheim, Flörsheim und Kelkheim vermehrt Mitteilungen über Anrufe durch falsche Polizeibeamte, sowie durch Betrüger, welche sich als Enkel ausgaben.

In allen Fällen reagierten die Bürger genau richtig und erkannten frühzeitig den Betrugsversuch. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Verhaltenshinweise bei solchen Anrufen. Falsche Polizeibeamte:

- Seien Sie stets sensibel, wenn Sie von Fremden angerufen werden - auch wenn diese angeblich von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft sind. Gerade die Gutgläubigkeit älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und auf keinen Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. - Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie die 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit. Ein Berechtigter wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren. Darüber hinaus bieten auch die Sicherheitsberater für Senioren Einzelberatungen und regelmäßige Vorträge im Main-Taunus- Kreis an, um gerade die älteren Menschen der Bevölkerung über Trickdiebstähle und -Betrügereien aufzuklären. Das erklärte Ziel ist es dabei, möglich viele Straftaten zu verhindern und Seniorinnen und Senioren zu sensibilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seniorenberater.help und www.praeventionsrat.de.

Im Zusammenhang mit dem Enkeltrick rät die Polizei: - Fragen Sie immer nach dem Namen des Anrufers. - Rufen Sie die oder den "Verwandten" zurück. Verwenden Sie dazu die Ihnen bekannte Telefonnummer - nicht aber eine Nummer, die die Anruferin oder der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat. - Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Bevor Sie jemandem (auch einer bzw. einem angeblichen "Verwandten") mit Geld zu helfen versprechen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens, z.B. mit einem Familienmitglied, einer Freundin, einem Freund oder auch einer Bankmitarbeiterin oder einem Bankmitarbeiter. Wenn Ihnen die Sache "nicht geheuer" ist, informieren Sie bitte Ihre örtliche Polizeidienststelle. - Übergeben Sie kein Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. Bei Forderungen von Bargeld am Telefon - legen Sie sofort auf! - Lassen Sie sich kostenlos beraten! Nehmen Sie mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle Kontakt auf.

