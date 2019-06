Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5, zwischen den AS Freiburg-Süd und Freiburg-Nord : Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - zwei Personen verletzt - A5 in Richtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Zwei verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (13. Juni), kurz nach 15.30 Uhr, auf der A5 in Fahrtrichtung Norden (Karlsruhe), kurz vor der Anschlussstelle Freiburg-Nord. Nach den bisherigen Unfallermittlungen kam ein Pkw Kombi aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einer Seite liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt. Art und Schwere der Verletzungen sind noch nicht bekannt. Zwecks Unfallaufnahme musste die A5 in Richtung Karlsruhe kurzfristig voll gesperrt werden. Inzwischen läuft der Verkehr wieder auf der linken Fahrspur.

Stand: 13/06/2019 - 16.15 Uhr

wr

