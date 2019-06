Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfall mit Mähmaschine

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch 12.06.2019 gg. 08:10 kollidierten auf der B31 auf Höhe des Kieswerkes in Fahrtrichtung Autobahn ein Sattelzug und eine Mähmaschine der Straßenmeisterei Breisach. Der Fahrer des Sattelzuges war im Begriff die Mähmaschine zu überholen, obwohl dessen Fahrer den Fahrtrichtungszeiger gesetzt hatte um nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß. Der Fahrer der Straßenmeisterei wurde mittelschwer verletzt in die Klinik nach Breisach verbracht. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell