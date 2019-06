Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mann schmeißt Gegenstände aus dem Fenster - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 13.06.2019, hat ein Mann aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in WT-Waldshut Gegenstände geschmissen und Lärm verursacht, weshalb gegen 05:15 Uhr von Nachbarn die Polizei verständigt wurde. Vor der Wohnungstüre des 37 Jahre alten Mannes war deutlich zu vernehmen, wie dieser herumschrie und laut Musik hörte. Auch war ein Loch in seiner Wohnungstür, das er wohl selbst durch Tritte beigebracht hatte. Eben durch dieses Loch streckte er seinen Kopf, als er von der Polizei angesprochen wurde. Allerdings brüllte er nur die Polizeibeamten an. Da er mit seinem Tun nicht aufhörte und die Störung der Nachbarn nicht anders zu beseitigen war, wurde die Wohnung betreten und der Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann war überhaupt nicht zugänglich, was sowohl auf Alkohol- als auch Drogenkonsum zurückzuführen sein dürfte. Bis er wieder Herr seine Sinne war, musste er in einer Zelle bleiben.

