POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 10.04.2020

Hofheim (ots)

Hattersheim: Räuberische Erpressung

Donnerstag, 09.04.2020, 16:48 Uhr Hattersheim, Untertorstraße

Ein unbekannter Täter befand sich zur o.g. Zeit in einem Drogeriemarkt in Hattersheim in der Untertorstraße. Er wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware in seiner Schultertasche zu bezahlen. Dies wurde durch Mitarbeiter bemerkt und er wurde aufgehalten. Die Ware übergab er anstandslos an die Mitarbeiter. Als er mitbekam, dass nun trotzdem die Polizei hinzugezogen werden soll, versuchte er zu flüchten. Er konnte noch kurz aufgehalten werden, befreite sich dann aber durch Schubsen und flüchtete in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung:

- Männliche Person, ca. 16 - 20 Jahre alt - ca. 170 cm groß - südländischer Phänotyp - dunkle Haare

Bekleidet war er mit dunkler Hose, dunkelblauem T-Shirt, weiße Baseballkappe und weiße Turnschuhe mit schwarzen Applikationen. Er trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Schultertasche mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim Tel.: 06192 - 20790

gefertigt i.A. Schmitt, POK ´ in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

