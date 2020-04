PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Freitag, den 10.04.2020

Hofheim (ots)

Wohnungsbrand, Eppstein, Untergasse, 10.04.2020, 08:20 Uhr

Am Freitagmorgen ereignete sich im Theodor-Fliedner-Haus (Seniorenwohnanlage) in der Untergasse in Eppstein ein Wohnungsbrand. Die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei waren mit mehreren Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Der 56-jährige Bewohner der Wohnung wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Wohnung des 56-jährigen ist durch den Brand und durch die Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Der Verkehr wurde rund um die Einsatzstelle gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000EUR.

Gefertigt i.A. Döbbel, POK

