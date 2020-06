Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim-Vogelstang (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro waren bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag im Stadtteil Vogelstang zu beklagen. Eine 80-jährige Frau war kurz nach 14 Uhr mit ihrem Daewoo auf der Magdeburger Straße in Richtung Birkenauer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit kam eine 47-jährige Frau mit ihrem Peugeot von der B 38 aus Richtung Viernheim und wollte auf die Magdeburger Straße auffahren. Sie musste zunächst an der roten Ampel warten und fuhr beim Umschalten auf Grünlicht los. Die 80-Jährige, die ihrerseits die Ampel noch überqueren wollte, beschleunigte ihr Fahrzeug. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Peugeot, sowie deren 10-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge der beiden Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Bremsflüssigkeit durch eine Fachfirma gereinigt.

