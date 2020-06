Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen in eine Filiale einer Großbäckerei im Stadtteil Wohlgelegen ein. Ein Zeuge vernahm gegen 2.30 Uhr ein lautes Klirren ausgehend von der Bäckereifiliale im Ulmenweg. Kurz darauf sah er eine männliche Person in Richtung Ulmenweg davonrennen. Einem weiteren Zeugen begegnete am Anwesen der Bäckereifiliale eine dunkel gekleidete Person, im Inneren des Ladengeschäfts konnte der Zeuge eine weitere Person hinter dem Verkaufstresen sehen. Kurz darauf flüchteten beide Personen in Richtung Ulmenweg.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Täter eine Scheibe links neben der Eingangstür eingeschlagen und zumindest ein Täter hat die Verkaufsräume betreten. Inwiefern die Einbrecher etwas entwendet haben oder ohne Beute geflüchtet sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1:

- Größe und Alter unbekannt - Trug einen Fischerhut tief ins Gesicht gezogen - Schwarzer Bart - Schwarze Oberbekleidung und schwarze Jogginghose

Person 2:

- Ca. 180 bis 190 cm groß - Haare im Boxerschnitt, seitlich kahl ausrasiert

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell