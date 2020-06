Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen und greift Beamte an

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 16-Jähriger, bei dem nach Zeugenaussagen der Verdacht bestand, dass er Diebesgut in seinem Rucksack versteckt hält, hat beim Einschreiten einer Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim einen Beamten angegriffen und versucht zu schlagen. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnheim in der Stiftstraße. Der junge Mann konnte jedoch, auch durch den Einsatz von Pfefferspray, überwältigt werden. Wie sich herausstellte, hatte er eine Flasche Gin und mehrere Energy-Drinks in seinem Rucksack, die er offenbar zuvor entwendet hatte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell