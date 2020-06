Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Streifenwagen die Vorfahrt genommen und nach Unfall abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen (ots)

Mannheim-Sandhofen: Streifenwagen die Vorfahrt genommen und nach Unfall abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer nahm am frühen Donnerstagmorgen einem Streifenwagen der Polizei im Stadtteil Sandhofen die Vorfahrt, woraufhin dieser verunfallte. Der unbekannte Fahrer eines weißen, vermutlich hochmotorisierten, Mercedes war gegen 5.30 Uhr auf der Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim unterwegs. An der Kreuzung zum Viernheimer Weg missachtete er das Rotlicht der Ampel, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte hier mit einem Streifenwagen, der im Viernheimer Weg in Richtung Mannheim-Schönau zu einem Einsatzanlass fuhr. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte sich das rechte Vorderrad am Bordstein und den Außenspiegel an einem Verkehrsschild. Anschließend prallte der Streifenwagen gegen den Bordstein auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Dabei wurde das linke Vorderrad beschädigt. Der Unfallverursacher umfuhr anschließend das Polizeifahrzeug mit aufheulendem Motorgeräusch und flüchtete in Richtung Lampertheim.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen, hochmotorisierten Mercedes gehandelt haben. Über den Fahrer liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Angaben zum flüchtigen Mercedes geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell