Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ BAB 6: Von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet

Reilingen/ BAB 6 (ots)

Ein 36-jähriger Opel-Fahrer kam am frühen Donnerstagmorgen auf der A 6 bei Reilingen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Mann war kurz nach zwei Uhr mit seinem Opel Astra auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwei Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Beim starken Gegenlenken geriet er in der weiteren Folge über alle Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug den Wildzaun und prallte rund 20 Meter weiter gegen einen Baum. Hierdurch wurde die Beifahrerseite des Opels stark verformt und die Airbags auf der Beifahrerseite lösten aus. Zuletzt drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des Opels erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Opel des Mannes musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

