Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Person wird im Linienbus attackiert (17.03.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei zu einem Körperverletzungsdelikt, das am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr im Linienbus 4/13 auf Höhe der Ersatzhaltestelle Sternenplatz in der Theodor-Heuss-Straße begangen wurde. Ein 28-jähriger Syrer saß im Bus in stadtauswärtiger Richtung und wurde nach eigenen Angaben von vier Männern afghanischer Herkunft angegangen. Einer der Männer habe ihm mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Als er daraufhin die Polizei verständigte, flüchteten die vier unbekannten Männer zu Fuß in Richtung der Straße "Alter Wall". Der Vorfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Personen, die diesen Vorfall im Bus beobachtet haben, oder Angaben zu den vier Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

