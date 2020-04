POL-MR: Mountainbike gestohlen; 3 Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Mountainbike gestohlen

Leichtes Spiel hatte ein Fahrraddieb am Montag am Erlenring. Das am Fahrradständer stehende weiße Cube Mountainbike war nicht abgeschlossen. Glück hatte der mutmaßliche Dieb zudem noch, denn der Eigentümer hat sein gegen 20.30 Uhr gestohlenes Rad gegen 21.40 Uhr am Hauptbahnhof gesehen und dann erfolglos versucht, den Radfahrer zu stoppen. Auf dem Rad saß ein schlanker, etwa 1,75 Meter großer Mann von Anfang 30, mit weißer Baseballkappe und verdreckt und ungepflegt wirkender heller Jacke und heller Jeans. Hinweise zur Identifizierung des beschriebenen Mannes und zum Verbleib des mit Rot abgesetzten weißen Cube-Mountainbikes bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Wetter - Rotes Auto streift grauen VW-Bus

Wo steht ein seit Montagnachmittag (20. April) mutmaßlich rechtsseitig frisch unfallbeschädigtes rotes Auto. Eventuell finden sich an dem gesuchten Fahrzeug graue Farbspuren des durch eine Unfallflucht beschädigten grauen VW-Transporters. Der Transporter ist auf der Fahrerseite beschädigt. Er stand zur Unfallzeit zwischen 13 und 14.30 Uhr vor dem Anwesen Frankenberger Straße 5a. Die Front zeigte zu den Wohnhäusern. Links vom Transporter führt ein geschotterter Weg zu einer Baustelle. Der Unfallverursacher benutzte diesen Schotterweg und streifte den Transporte beim Vorbeifahren. Die Polizei sicherte die rote Fremdfarbe. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinwiese zum gesuchten roten Auto geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - Unfallflucht am Herkules-Center - Blauer Sharan beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 20. April, zwischen 16.45 und 19.45 Uh rauf dem Parkplatz des Herkules Centers in der Fuldaer Straße ereignete. An der Fahrerseite eines geparkten VW Sharan entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Wie der Schaden entstand, etwas durch unachtsames Öffnen einer Tür oder durch ein Rangiermanöver steht derzeit nicht fest. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Unfallflucht und bittet um Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Ausweichender Radfahrer stürzt in der Robert-Koch-Straße

Am Mittwoch, 15. April, gegen 16.25 Uhr fuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf der Robert-Koch-Straße zur Rosenstraße. Als ihn ein Auto mit nur wenig Seitenabstand überholte wich er nach rechts aus, kam gegen die Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Der Mann verletzte sich dabei am Kopf und musste ins Krankenhaus. Eine Berührung mit dem Auto hatte es nicht gegeben. Leider gibt es bisher noch absolut keine Hinweise auf das vorbeigefahrene Auto. Die Polizei hofft aufgrund der Unfallzeit und des Unfallortes auf Zeugen. Wer hat den Sturz des Radlers gesehen? Wer hat das vorbeifahrende Auto gesehen und kann Angaben zur Fahrweise, zum Auto und zum Fahrer machen. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

