Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 62 - Polizei sucht Zeugen!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 7,5 t- Lastwagen und einem SUV starb der Autofahrer. Die Maßnahmen zur Feststellung der Identität des verstorbenen Autofahrers sind noch nicht abgeschlossen. Der Lastwagenfahrer erlitt schwere Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.

Nach bisherigem Wissen fuhr der später Verstorbene mit seinem großen SUV über die Bundesstraße 62 in Richtung Marburg. Etwa 200 Meter hinter der Anschlussstelle Kirchhain Mitte/Amöneburg kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Der Unfall ereignete sich am Montag, 20. April, gegen 13.30 Uhr. Der Autofahrer starb vermutlich direkt beim Aufprall. Eine Identifizierung des Mannes an Ort und Stelle war nicht möglich. Durch die Kollision kippte der Lastwagen auf die Seite. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten 63 Jahre alten Fahrer, einen Mann aus dem Ebsdorfergrund. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte ein Rettungswagen den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Nach bisherigem Wissen besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Nach den ersten Ermittlungen fuhr der SUV hinter einem weiteren Auto auf dem linken Fahrstreifen. Beide Autos überholten einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden roten Pkw. Der Fahrer dieses roten Autos ist bislang nicht bekannt, könnte aber ein wichtiger Zeuge sein. Dieser Fahrer oder die Fahrerin wird ebenso wie etwaige weitere Zeugen dringend gebeten, sich unter Tel. 06428/9305-0 mit der Polizei Stadtallendorf in Verbindung zu setzen.

Die Bundesstraße 62 blieb für die Arbeit des Gutachters sowie wegen der Bergungs-, Aufräum- und Säuberungsmaßnahmen bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt.

Weitere Einzelheiten insbesondere zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind nicht vor Bekanntwerden des Gutachtens zu erwarten. Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg (Tel. 06421/290222)

