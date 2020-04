Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fundräder - Polizei sucht Besitzer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Das eine Rad tauchte in der Frankfurter Straße auf, das andere am Südbahnhof. In beiden Fällen vermutet die Polizei einen vorangegangenen Diebstahl und in beiden Fällen liegt noch keine Anzeige vor. Wem also gehören die gefundenen Fahrräder? Wer kann Hinweise zu den Eigentümern geben? In der Frankfurter Straße stellte die Polizei am Freitag, 17. April ein Hercules Trekkingfahrrad in den Farben schwarz/silber sicher. Das Rad vom Typ Los Angeles hat noch ein ABUS-Faltschloss am Rahmen und fällt durch den besonderen Aufbau am Lenker auf. Das rot/silberne Kreidler Toulouse SLT stand am Sonntag, 19. April offenbar herrenlos am Südbahnhof. Das Rad hat eine Grip-Shift-Schaltung. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bilder beider Räder sind der Pressemeldung angehängt und unter www.polizeipresse .de sichtbar. Die Bilder können zur Berichterstattung im Zusammenhang mit der Meldung heruntergeladen werden.

Martin Ahlich

