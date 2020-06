Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - Verursacher schwer verletzt

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Mittwochnachmittag ein 69-jähriger Autofahrer im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen. Der Mann war gegen 16.20 Uhr mit seinem Fiat in der Sommergasse unterwegs. Vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines Anwesens. Zuvor hatte er bereits unweit der Unfallstelle am Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einen Pfosten gestreift. Im Fiat des 69-Jährigen lösten sämtliche Airbags aus. Der Fahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Lützelsachsen und die Rettungssanitäter aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach Erstbehandlung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Er hatte Knochenbrüche und Kopfverletzungen erlitten.

Im Fahrzeug des Mannes wurden zahlreiche Flaschen mit hartem Alkohol, die teilweise bereits konsumiert waren, gefunden. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

