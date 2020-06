Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengelände

Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit von 19 Uhr bis 06:30 Uhr in das Gebäude einer Baufirma in der Baiertaler Straße ein und stellten sämtliche Räumlichkeiten auf den Kopf. Der oder die Unbekannte drangen über ein aufgedrücktes Fenster ins Gebäudeinnere ein, durchwühlten sämtliche Räume und brachen mehrere Schränke auf. Aus einem Tresor wurden mehrere tausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell