POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 61-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Sandhausen wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war kurz vor 19 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Heidelberger Straße in Richtung L 598 unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße nahm ihm eine 52-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 52-jährige Fahrerin des Skoda erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden verkehrssicher am Unfallort abgestellt und wurden durch Angehörige abgeholt.

