POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tabakwaren- und Zeitschriftenladen - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Donnerstagmorgen in ein Tabakwarengeschäft in Sinsheim ein. Die vermutlich zwei Täter schlugen kurz vor drei Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die Schaufensterscheibe neben der Eingangstür ein und zumindest einer der Täter gelangte so in den Verkaufsraum. Die Einbrecher entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten beide durch die Hauptstraße. Der Einbruch wurde durch eine im Laden angebrachte Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Die Aufnahmen müssen noch ausgewertet werden. Die geborstene Schaufensterscheibe wurde durch das THW notverschalt.

Beide Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, eine Person habe eine schwarze Tasche, die andere einen Rucksack mit sich geführt haben.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

