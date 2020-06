Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl von vier Rasenmährobotern:

Ein bislang unbekannter Täter hielt sich am Montag, den 22.06.2020, zwischen 14.40 Uhr und 17:30 Uhr in einem Baumarkt im Gewerbegebiet von Bad Harzburg auf. Hier durchtrennte er mit einem Werkzeug die mit einem Vorhängeschloss gesicherten Gitterboxen und nahm vier Rasenmähroboter an sich. Anschließend begab er sich in den Außenbereich und durchtrennte mit dem Werkzeug den umgebenden Zaun und verließ das Firmengelände mit dem Diebesgut.

