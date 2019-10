Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Bäckerfiliale

Karlsruhe (ots)

Zwei maskierte Männer sind am frühen Freitagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Grötzinger Eisenbahnstraße eingebrochen.

Bei der Anlieferung der Ware, gegen 02:30 Uhr, wurde durch den Fahrer die offenstehende Eingangstür bemerkt. Beim Annähern an den Markt flüchteten zwei maskierte Täter über den Parkplatz in Richtung Pfinz. Da die Eindringlinge offenbar am Anfang ihres Vorhabens überrascht wurden, gingen sie ohne Beute flüchtig. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften, fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Der angerichtete Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen, die am Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721/49070 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell