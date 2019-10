Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Am 17.10.2019, ggegen 21.42 Uhr kam es in Eggenstein-Leopoldshafen, B36, zw. der L604 und der L559, zu deinem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Lenker eines Ford aus Worms befuhr die B 36 von Leopoldshafen kommend in Fahrtrichtung Eggenstein auf dem rechten Fahrstreifen.

Hierbei fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden 25-jährigen Lenker eines Renault Twizzy aus Karlsruhe auf, wodurch dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich an der dortigen Böschung überschlug.

Der Renault-Lenker, der vermtl. nicht angeschnallt war, wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Hier wurde er von nachfolgenden Fahrzeugen mehrfach überrollt. Der Verursacher war zuvor ebenfalls ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt, wo er zum Stehen kam.

Der Lenker des Renault erlag trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen seinen multiplen Verletzungen. Der Verursacher wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht Zur Unfallaufnahme musste die B36 bis 03:30 Uhr voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Vor Ort waren 2 Notärzte und zwei Rettungswagen, 6 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit 35 Einsatzkräften, sowie 13 Streifenfahrzeuge der Polizei.

5 beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Henne, Führungs- und Lagezentrum

