Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vollsperrung auf der A45 bei Herborn wird in Kürze aufgehoben

Dillenburg (ots)

--

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 24.04.2020, 08.20 Uhr

Dillenburg - A45: Heute Morgen ab 07.00 Uhr blockierte ein Laster die A45 in Richtung Hanau. Der Sattelzug war im Baustellenbereich einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Haiger-Burbach und Dillenburg umgekippt. Der 46-jährige Unfallfahrer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld trug leichte Verletzungen davon, die im Krankenhaus Dillenburg behandelt wurden.

Verkehrsteilnehmer in Richtung Hanau wurden von Haiger-Burbach aus über die Bundesstraßen 277 und 54 in Richtung Herborn umgeleitet. Die im Stau stehenden Pkw konnten an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Für die betroffenen Lkw-Fahrer fanden die Autobahnpolizisten eine pragmatische Lösung: Die Brummifahrer drehten ihre Laster auf dem kurz vor der Unfallstelle gelegenen Parkplatz, fuhren als "Geisterfahrer" in Richtung Haiger-Burbach und verließen an einer Behelfsausfahrt die Autobahn.

Das Bergungsteam stellte das Zugfahrzeug auf die Räder und schleppte es von der Unfallstelle ab. Nachdem die Ladung des Sattelaufliegers abgepumpt worden war, schleppten die Experten auch diesen ab.

Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten, die in Kürze abgeschlossen werden. Anschließend wird die Vollsperrung wieder aufgehoben.

Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell