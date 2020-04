Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Dillenburger Fachwerkhaus brennt - Beim Lackzerkratzen in Herborn gefilmt

Polizei bittet um Mithilfe -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Brand in Fachwerkhaus -

Heute Morgen (24.04.2020) rückte die Dillenburger Feuerwehr zu einem Hausbrand in der Hauptstraße aus. Gegen 09.40 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle die ersten Notrufe ein.

Aus bisher nicht bekannten Gründen brach das Feuer in einer Küche im ersten Obergeschoss des Fachwerkhauses aus und dehnte sich auf die darüber liegenden Stockwerke aus. Die Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Das Haus liegt in der historischen Altstadt Dillenburgs. Dort stehen die Fachwerkhäuser Wand an Wand . Die Dillenburger Feuerwehr löschte den Brand. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zur Brandursache können momentan noch nicht gemacht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Herborn: Unbekannter beim Autozerkratzen gefilmt / Polizei bittet um Mithilfe -

Einen Lackschaden von rund 12.000 Euro ließ ein Unbekannter an einem auf dem Eitzenhöfer-Parkplatz abgestellten Mercedes zurück. Eine Überwachungskamera nahm den Mann während der Tat auf. Wer kann Angaben zu dessen Identität machen?

Am 08.04.2020 (Mittwoch), gegen 10.5 Uhr schlug der Mann zu. Die Videofrequenz zeigt, dass er vom Eisernen Steg aus, an der Frittenbuden vorbei, den Eitzenhöfer-Parkplatz betritt. Dort stand im überdachten Bereich ein anthrazitfarbener Mercedes AMG GT. Der Mann geht zunächst an dem Wagen vorbei, nimmt dann einen spitzen Gegenstand in die Hand und zerkratzt den Lack über die gesamte Fahrzeuglänge. Anschließend geht er zurück an die Fahrzeugfront und wiederholt den Vorgang. Letztlich verlässt er durch den Schrankenbereich den Parkplatz und geht nach links auf der Straße "Am Hintersand" in Richtung Deutsche Bank / Rückseite der Metzgerei Reuther davon.

Die Ermittler der Herborner Polizei lassen derzeit prüfen, das Video mit einem richterlichen Beschluss veröffentlichen zu lassen.

Der Mann ist zwischen 60 und 65 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß und hat bei einer schlanken Figur einen Bauchansatz. Er hat kurze, hellgraue bis weiße Haare, die im Nacken etwas länger gewachsen sind. Zudem trug er eine Bluejeans. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Wer hat den Mann am 08.04.2020, gegen 10.15 Uhr auf dem Eitzenhöfer-Parkplatz beobachtet?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Guido Rehr, Pressesprecher

