POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 12.02.2020, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße, Ecke Johannes-Müller-Straße, ein Verkehrsunfall bei dem das Haltestellenschild des "Ahrtal-Express" beschädigt wurde. Ein Zeuge konnte dies beobachten und meldete den Vorgang zusammen mit dem Teilkennzeichen des Zulassungsbereichs Wittlich (WIL-) des flüchtigen weißen Kastenwagens hiesiger Dienststelle. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahrweiler unter der 02641-9740 in Verbindung zu setzen.

