POL-LDK: Erneut Brandstiftung im Wald bei Donsbach - Unfallfluchten an Baumärkten in Haiger und Herborn - Audi auf dem Dach - Sonne blendet auf Aldi-Parkplatz

Dillenburg-Donsbach: Erneut Flächenbrand am Tierpark / Polizei sucht Zeugen -

In den zurückliegenden Tagen beschäftigten mehrere Flächenbrände bei Donsbach Feuerwehr und Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Am Montag dieser Woche (20.04.2020) rückte die Dillenburger Feuerwehr gegen 13.00 Uhr zu Flächenbränden im Waldgebiet beim Tierpark aus. Die Brandbekämpfer endeckten zwei Brände, die sie löschten. Zudem fielen zwei weitere kleinere Brandstellen auf, die jedoch schon erloschen waren.

Gestern Abend (22.04.2020), gegen 21.00 Uhr alarmierten Zeugen die Brandbekämpfer. Im selben Waldstück im Bereich des Tierparkes brannte erneut der Waldboden. Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf die Bäume.

Die an beiden Tagen durch Feuer beschädigte Waldfläche summiert sich auf rund 2.600 Quadratmeter.

Die Kriminalpolizei geht momentan von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind am Montagmittag oder am Mittwochabend Radfahrer oder Spaziergänger im Bereich des Wildparkes und des Radweges parallel zur Landstraße nach Uckersdorf aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Flucht am Baumarkt -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Montagmorgen (20.04.2020) an einem schwarzen Ford Kuga zurückließ. Der SUV stand zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz des Obi-Marktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte die hintere Stoßstange. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Flucht am Baumarkt -

Nach einem Parkplatzrempler am Herkules Baumarkt bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Dort beschädigte ein flüchtiger Autofahrer einen schwarzen Opel Astra Kombi und ließ einen Schaden von rund 300 Euro an der hinteren Stoßstange zurück. Zeugen, die den Unfall am Samstag (18.04.2020), zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr beobachteten oder Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau - B49: Überschlag mit Audi / Ausfahrt Lahnau zwei Stunden blockiert -

Offensichtlich unverletzt überstanden die Insassen eines Audis heute Morgen (23.04.2020) auf der B49 einen Überschlag. Der 24-jährige Fahrer wollte gegen 10.00 Uhr von Gießen kommend an der Ausfahrt "Lahnau" die Bundesstraße verlassen. Dabei geriet er nach links auf den Fahrbahnteiler und verlor die Kontrolle über seinen A3. Er touchierte mehrere Schilder und streifte die Leitplanke über eine Länge von ca. 50 Meter. Letztlich überschlug sich der Audi und blieb auf dem Dach liegen. Der in Gießen lebende Unfallfahrer und sein 27-jähriger Mitfahrer befreiten sich selbst aus dem Fahrzeug. Da aus dem verunglückten Fahrzeug Rauch emporstieg, riefen Ersthelfer die Feuerwehr. Ein weiterer Helfer setzte seinen Feuerlöscher gegen den Brand ein. Wegen der Bergung des Audis musste die Ausfahrt für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der A3 hat nur noch Schrottwert.

Hüttenberg-Rechtenbach: Mit Einkaufswagen übersehen -

Mit Schmerzen in der Brust und am rechten Fuß musste eine 24-jährige Kundin des Aldi-Marktes in der Straße "Budenweisgraben" gestern Morgen (22.04.2020) im Wetzlarer Krankenhaus behandelt werden. Die Langgönserin schob gegen 08.45 Uhr ihren Einkaufswagen über den Parkplatz. Geblendet von der tiefstehenden Sonne übersah die 70-jährige Fahrerin eines Opels die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport in die Klinik. Am Opel der Hüttenbergerin blieb ein Schaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite zurück.

