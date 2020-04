Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Enkeltrick scheitert zweimal in Dillenburg

Betrüger suchen Opfer im Lahn-Dill-Kreis

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Am Dienstagnachmittag (21.04.2020) hatten es Betrüger auf die Wertsachen zweier betagter Dillenburgerinnen abgesehen. Die Unbekannten gaben sich als Neffen aus und baten um Geld für eine aktuelle Notlage. Bevor es zur Übergabe des Betrages kommen konnte, erkannte ein aufmerksamer Taxifahrer die Masche und bewahrte eine Dillenburgerin vor dem Verlust eines fünfstelligen Eurobetrages. Im zweiten Fall beendete die Seniorin einfach das Gespräch.

Gegen 15.00 Uhr klingelte das Telefon. Die Dillenburger Seniorin hob ab und der Anrufer schaffte es durch seine geschickte Gesprächsführung den Namen ihres Neffen herauszubekommen. Er sei in finanziellen Schwierigkeiten, so der falsche Neffe, und benötige 25.000 Euro. Die Tante stellte einen geringeren Betrag in Aussicht und der Neffe sandte ihr zur Abhebung auf der Bank und zur anschließenden Übergabe des Geldes ein Taxi. Nachdem das Opfer dem Taxifahrer den Ablauf der Fahrt erklärt hatte, erkannte dieser die perfide Masche dahinter und klärte die Dillenburgerin auf.

Etwas später versuchte ein Betrüger bei einer Seniorin im Ortsteil Frohnhausen sein Glück. Auch hier gelang es dem Anrufer den Namen des Neffen der Dillenburgerin geschickt zu erfragen. Ihr kam die Stimme jedoch komisch vor, was der Anrufer zunächst mit der schlechten Telefonverbindung erklären wollte. Letztlich roch die Seniorin den Braten und machte das Richtige: Sie legte auf!

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe weiter versuchen werden ältere Mitmenschen um ihr Geld zu betrügen. Je mehr die Masche in der Bevölkerung bekannt wird, desto weniger Chancen haben die Gauner auf Beute. Die Ermittler bitten mitzuhelfen Informationen zu dieser Betrugsmasche weiterzugeben: Reden Sie mit älteren Angehörigen oder Bekannten darüber und stellen Sie sich für diese als Ansprechpartner zur Verfügung.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

