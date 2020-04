Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Blitzeinbrüche in Herborn und Haiger

Polizei fahndet nach Trio mit silberfarbenen Mercedes-Kombi

Dillenburg (ots)

--

Herborn und Haiger: Heute in den frühen Morgenstunden (21.04.2020) suchten Einbrecher Tankstellen in Herborn sowie in Haiger auf. Sie hatten es auf die Zigaretten aus den Verkaufsräumen abgesehen.

Gegen 01.00 Uhr schlugen sie das erste Mal in der Konrad-Adenauer-Straße in Herborn zu. Die drei Männer fuhren mit einem silberfarbenen Mercedes Kombi vor. Sie machten sich an der Eingangstür zu schaffen, stiegen ein und räumten das Zigarettenregal leer. Anschließend türmten sie über die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Merkenbach.

Rund 20 Minuten später, gegen 01.25 Uhr, erreichten dasselbe Trio mit dem silberfarbenen Kombi eine Tankstelle in Haiger, in der Straße "Hohleichenrain". Hier gingen die Einbrecher wie in Herborn vor: Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und drangen in den Verkaufsraum ein. Dabei lösten sie den Alarm aus. Zudem ist in der Tankstelle eine sogenannte Vernebelungsanlage installiert, die in Sekundenschnelle die Sicht in dem Raum sehr stark einschränkt. Die Täter flüchteten ohne Zigaretten zu erbeuten.

Wie hoch ihre Beute aus dem ersten Einbruch ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zu dem Trio machen? - Wem sind die Männer in dem silberfarbenen Mercedes in Herborn oder Haiger aufgefallen? - Wo ist nach den Taten in Herborn und in Haiger ein schnell fahrender, silberfarbener Mercedes Kombi aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell