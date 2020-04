Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugen nach Unfällen gesucht - Dose auf A45 geworfen - Promillefahrer - Kennzeichen gestohlen und Lack zerkratzt - In Eselladen eingestiegen - Regen lässt Mercedes schleudern - Lagerhalle durchwühlt -

Herborn: Spiegelunfall in der Hainstraße / Q5 fährt weiter -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmorgen (16.04.2020) in der Hainstraße, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gegen 08.00 Uhr war der Fahrer eines roten VW Busses vom Amtsgericht kommend in Richtung Schlossstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 kam ihm ein schwarzer Audi Q5 teilweise auf seiner Fahrbahn entgegen. Letztlich krachten die Spiegel beim Vorbeifahren aneinander. Der Fahrer im Geländewagen fuhr weiter, ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden am Transporter zu kümmern. Nach Angaben des Unfallbeteiligten hatte der schwarze Audi Q5 eine LDK-Zulassung. Hinweise zum Fahrer oder zu dessen schwarzem Audi nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Schönbach: Pizzaauslieferer verunglückt / Polizei sucht Zeugen -

Am Samstagabend (18.04.2020) verunglückte bei Schönbach ein 23-jähriger Herborner. Er trug schwere Verletzungen davon. Ein Ersthelfer entdeckte sein Fahrzeug und organisierte ärztliche Hilfe für den Pizzalieferanten. Die Herborner Polizei sucht Unfallzeugen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Herborner gegen 20.45 Uhr mit seinem blauen Polo am Steinbruch von der B255 in Richtung Schönbach abfuhr. Wenige Meter vor dem Ortsschild kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, drehte sich und kam auf einer Wiese zum Stehen. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug wenig später und kümmerte sich um den Fahrer und transportierte ihn in die Ortsmitte, wo ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung die Erstversorgung des Unfallfahrers übernahmen. Nach einer ersten Einschätzung des Arztes zog er sich tiefe Schnittwunden am Kopf sowie eine Brustwirbelfraktur zu. Er wurde in eine Siegener Klink transportiert. Die Herborner Polizei bittet Zeugen, die den Unfall am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr beobachteten oder denen der blaue VW Polo vorher aufgefallen war, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Herborn - A45: Dose geworfen - Lkw-Fahrer fängt Sattelzug ab -

Großes Glück hatte ein Brummifahrer am Freitagabend (17.04.2020) beim Unterfahren einer Brücke der A45 bei Herborn-Burg. Der 24-Jährige war mit seinem Sattelzug auf der Sauerlandlinie zwischen Dillenburg und Herborn in Richtung Hanau unterwegs. Gegen 19.08 Uhr fuhr er auf die die Autobahn überquerende Brücke bei Herborn-Burg zu. Sie liegt in der Verlängerung der Wäldchenstraße und führt von dort ins Wildgehe. Auf der Brücke standen mehrere Personen, die eine Flüssigkeit aus einer Dose auf die Fahrbahnen in Richtung Hanau schütteten und anschließend die Dose herunterwarfen. Der Lennestädter wich mit seinem Truck aus, verlor kurz die Kontrolle über sein Gefährt und streifte die Betontrennwand auf der linken Seite. Er fing den Sattelzug wieder ab und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Schäden an dem Lkw schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Polizeiautobahnstation ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen: Wer kann Angaben machen zu den Personen am Freitagabend auf der Brücke bei Burg? Haben sich die Personen in den sozialen Netzwerken oder per Messenger mit der Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Herborn: Kennzeichen verschwunden -

Auf dem Pendlerparkplatz zwischen der Herborner Polizeistation und dem Freibadparkplatz schlugen am Samstag (18.04.2020) Kennzeichendiebe zu. Zwischen 05.40 Uhr und 16.45 Uhr parkte dort ein brauner VW Passat Kombi. Die Diebe schraubten die Kennzeichen "DIL-AK 560" ab und machten sich aus dem Staub. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der beiden Nummernschilder nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar und Ehringshausen: Trunkenheitsfahrten -

Für zwei Männer aus dem Lahn-Dill-Kreis endeten ihre Promillefahrten am Wochenende mit Blutentnahmen. Am Freitagabend (17.04.2020) fiel einer Wetzlarer Streife die Fahrweise eines 60-jährige SUV-Fahrers auf. Insbesondere die Fahrt durch den Kreisverkehr Frankfurter- / Forsthausstraße wirkte äußerst unsicher auf die Ordnungshüter. Zudem reagierte er sehr spät auf die Anhaltezeichen, die die Schutzleute ihm gaben. Da er offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache durchführte. Seinen Führerschein musste der Wetzlarer den Polizisten aushändigen, anschließend durfte er die Wache wieder verlassen. In Ehringshausen erwischte es am Sonntagabend (19.04.2020) den Fahrer eines Mercedes. Gegen 21.50 war der 48-Jährige in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 255 unterwegs. Der Alkoholtest des Ehringshäusers brachte es auf 2,65 Promille. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Auf beide Promillefahrer kommen Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Im Zeitraum von Freitag (17.04.2020) bis Sonntag (19.04.2020) beschädigten Unbekannte eine schwarze C-Klasse. Der Kombi parkte in der Wertherstraße in Höhe der Hausnummer 9. Die Täter trieben Kratzer in den Lack des Benz und ließen einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Nummernschilder gestohlen -

Die Kennzeichen eines weißen Golf II rückten am Sonntag (19.04.2020) in den Fokus unbekannter Diebe. Der VW parkte zwischen 06.15 Uhr und 14.00 Uhr auf der Lahninsel. Die Täter machten sich mit den Kennzeichen "LM-TA 106" aus dem Staub. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diebe im Eselladen -

Ungebeten Gäste suchten im Lauf der vergangenen Woche den Esel-Laden in der Silhöfertorstraße auf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft "Freunde für Hermann e.V." und suchten nach Wertsachen. Über die Beute können momentan noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 150 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 11.04.2020 (Samstag) bis zum 18.04.2020 (Samstag) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar - A45: bei Regen zu flott auf der Autobahn unterwegs -

Zwei Autofahrern wurde am Samstagabend (18.04.2020) ihre nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit zum Verhängnis. Ihre Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Einer der Unfallfahrer blieb unverletzt, der zweite zog sich leichte Verletzungen zu. Der erste Crash ereignete sich gegen 18.55 Uhr zwischen Lützellinden und Wetzlar-Süd, in Fahrtrichtung Dortmund. Der 31-jährige Lenker einer C-Klasse war bei Regen offensichtlich zu flott unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Benz. Der kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gleich zweimal in die Leitplanke. Die Schäden am Mercedes belaufen sich auf rund 25.000 Euro. Später am Abend ereilte den Fahrer eines weiteren Mercedes das gleiche Schicksal. Er war gegen 21.05 Uhr zwischen dem Wetzlarer-Kreuz und Wetzlar Ost, in Richtung Hanau, unterwegs. Auch er hatte sein Tempo nicht den regennassen Fahrbahnverhältnissen angepasst und die Kontrolle über seinen Coupe verloren. Der in Sinn lebende 24-jährige Unfallfahrer verlor die Kontrolle und prallte mehrfach gegen die mittlere und die rechte Leitplanke, bis er schließlich in einem Waldstück neben der Fahrbahn zum Stehen kann. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung seiner Prellungen und Schürfwunden und transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Schäden an seinem Wagen belaufen sich auf ca. 20.000 Euro.

Hüttenberg-Rechtenbach: In Lagerhalle eingestiegen -

Auf Beute aus einer Lagerhalle hatten es Einbrecher in der Heidestraße abgesehen. Die Diebe suchte die im Industriegebiet "Obere Surbach" gelegene Halle auf und drangen gewaltsam über eine Tür ein. Im Inneren suchten sie nach Wertsachen und ließen ein Laptop der Marke "HP" im Wert von rund 400 Euro mitgehen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 300 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe zwischen Freitagabend (17.04.2020) und Samstagmorgen (18.04.2020) beobachteten oder denen im Industriegebiet in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

