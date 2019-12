Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Die Türen zu einem Landhandel am Hofkamp in Gronau-Epe hielten den Einbruchsversuchen stand. Unbekannte hatten in der Zeit von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.45 Uhr, versucht mehrere Außentüren zum Geschäft aufzuhebeln.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell