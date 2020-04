Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Montagefahrzeuge im Visier von Werkzeugdieben

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Offensichtlich haben es Diebe in den letzten Tagen auf hochwertiges Werkzeug aus sogenannten Montagefahrzeugen von Handwerksbetrieben abgesehen. Siebenmal schlugen die Diebe im LDK zu, einmal scheiterten sie bei dem Versuch einen Kleintransporter aufzubrechen. Der Wert der von ihnen erbeuteten Werkzeuge erreicht einen fünfstelligen Eurobetrag. Handwerker bekommen von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kostenlos Tipps zur Sicherung ihrer Werkzeuge und die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Achtmal schlagen Diebe im LDK zu

Den Ermittlern des Einbruchskommissariates der Kriminalpolizei liegen derzeit acht Anzeigen solcher Delikte auf den Tischen. Die Täter schlagen nachts zu und haben es auf hochwertige Werkzeuge für den Handwerkerbereich abgesehen. Im Visier der Diebe stehen Kleintransporter der Sprinterklasse, die von den Betrieben als Montagefahrzeuge mit allerlei Werkzeugen, aber auch mit Spezialmaschinen ausgestattet sind. Die Gauner knackten die Schlösser und bedienen sich von den Lageflächen. Da ihnen bei ihren Brüchen gleich eine Vielzahl an Geräten in die Hände fällt, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter selbst mit Kleintransportern unterwegs sind, um ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Die Kolleginnen und Kollegen registrierten seit dem Ende der vergangenen Woche drei Aufbrüche in Aßlar, jeweils einen in Hohensolms und Hohenahr-Erda sowie zwei in Dietzhölztal-Ewersbach und einen in Haiger-Rodenbach.

In Ewersbach fliehen Diebe mit weißem VW Bus

Insbesondere ein Fall vom frühen Ostermontag in Ewersbach zeigt die Arbeitsweise der Diebe: Gegen 02.45 Uhr suchen die drei Männer das Gelände eines Handwerkers in der Straße "Im Blumenfeld" auf. Sie brach ein Montagefahrzeug auf und griffen sich Werkzeuge im Wert von ca. 8.000 Euro. An einem zweiten Wagen scheiterten sie am Schloss der seitlichen Schiebetür. Zeugen beobachteten, wie das Trio samt Beute mit einem weißen VW Bus T5 davonfuhr.

Diebe scheuen Licht und Aufmerksamkeit

Ein Fahrzeug ist kein Safe. Für geübte Diebe ist es ein Leichtes die serienweise verbauten Schlösser zu überwinden und sich aus dem Inneren zu bedienen. Diebe scheuen Licht und Aufmerksamkeit, so sollte der Montagewagen zum Beispiel an einem gut beleuchteten Ort oder in einem Bereich mit Videoüberwachung abgestellt werden.

Polizei appelliert Fahrzeuge in Hallen oder Garagen zu parken und zu sichern

Zudem bitten die Ermittler der Kriminalpolizei die Handwerksbetreiber ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit in Hallen oder Garagen abzustellen oder zumindest die hochwertigen Werkzeuge soweit möglich während der Nachtzeit in Gebäude einzuschließen. Außerdem erschweren Nachrüstsätze für die Fahrzeugtüren oder der Einbau einer Alarmanlage den Dieben die Arbeit.

F.E.I.N - Codierung ordnet Werkzeuge zu

Die Polizei bietet den Handwerkern die Codierung ihrer hochwertigen Werkzeuge mit einer Individualnummer an. Bei diesem Verfahren wird auf das Werkzeug ein Code eingebracht, der eindeutige Rückschlüsse auf den Besitzer zulässt. Das schreckt zum einen Diebe ab und erlaubt im Falle eines Diebstahls die Zuordnung sichergestellter Werkzeuge zu dem jeweiligen Besitzer. Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite der Hessischen Polizei: https://k.polizei.hessen.de/1921134016

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle gibt Tipps

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Polizeipräsidium Mittelhessen stellen ihr Know-how kostenlos zur Verfügung. Gewerbetreibende können einen Termin für einen Vor-Ort-Check mit den Präventionsexpert*innen vereinbaren. Nach einer Schwachstellenanalyse geben die Berater*innen sinnvolle Tipps das Eigentum zu schützen. Erreichbarkeiten der Beratungsstellen liegen auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter folgendem Link bereit: https://k.polizei.hessen.de/935239299

Verdächtige Fahrzeuge oder Personen? Sofort die Polizei informieren!

Wie in allen Fällen ist die Polizei bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten im hohen Maße auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Sie appellieren an Anwohner: Sollten Ihnen Personen oder Fahrzeug in diesem Zusammenhang verdächtig vorkommen oder werden Sie Zeuge eines Aufbruchs, rufen Sie umgehend die Polizei an - auch über dem Notruf 110. Die Kolleg*innen fahren lieber einmal umsonst, um nach dem Rechten zu schauen, als dass ihnen möglicherweise Diebe durch die Lappen gehen.

