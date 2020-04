Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei Dillenburg sucht Besitzerin eines schwarzen Damenrades

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Donsbach: Fahrradbesitzerin gesucht -

Bei der Suche nach der Besitzerin eines schwarzen Damenrades bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe.

Am Dienstag (14.04.2020) entdeckten Anwohner das an einem Zaun lehnende Bike. Die Polizei vermutet, dass das Rad gestohlen und in der Langenaubacher Straße von den Dieben zurückgelassen wurde. Die Unbekannten hatten ein Spiralschloss um das Hinterrad und den Zaun gelegt. Allerdings ist der Draht des Schlosses durchtrennt.

Wer kann Angaben zur Herkunft des schwarzen Damenrades "AluRex" vom Hersteller "Prophete" machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell