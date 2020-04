Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizisten wehren Angreifer mit Pfefferspray ab - Transporter aufgebrochen - Drogenfahrerin - Unfall bei Donsbach - Unfallflucht in Sinn - Kennzeichen geklaut - Radfahrer beschädigt Scheibe -

Wetzlar: Nach Schlägerei Polizisten mit Eisenstange angegriffen / Pfefferspray wehrt Angreifer ab -

Mithilfe mehrerer Sprühstöße aus ihren Pfeffersprays wehrten Wetzlarer Polizisten einen mit einer Metallstange bewaffneten Angreifer ab. Vorausgegangen waren handfestes Streitigkeiten zwischen Männern im Niedergirmeser Weg. Gegen 21.45 Uhr meldeten sich Passanten über den Notruf. Mehrere Männer würden sich auf dem Niedergirmeser Weg eine handfeste Auseinandersetzung liefern. Hierbei sollen auch Flaschen und Stühle zum Einsatz gekommen sein, so die Mitteiler. Passanten trennten die Kontrahenten. Einer der Beteiligten schnappte sich zwei Eisenstangen und schlug damit auf Fahrzeuge ein. Als die erste Streife eintraf, warf der 40-Jährige auf Aufforderung der Kollegen eine der Stangen fort. Anschließend wandte er sich den Polizisten zu und ging mit der verbliebenen Stange in der Hand auf sie los. Die Ordnungshüter setzten mehrere Sprühstöße Pfeffer gegen den Angreifer ein, überwältigten ihn und legten ihm Handschellen an. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 40-Jährige Bulgare mit zwei 15 und 18 Jahre alten Landsmännern in Streit geriet. Das jüngere Duo schlug auf ihn ein, so dass er zu Boden fiel. Anschließend trat der Jugendliche gegen den Kopf des Opfers. Das Einschreiten der Passanten verhinderte offensichtlich weitere Schläge oder Tritte gegen den 40-Jährigen. Der genaue Hintergrund der Streitigkeiten ist der Polizei momentan nicht bekannt. Alle drei Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, sind der deutschen Sprache nicht mächtig und standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Der 40-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Er wurde über Nacht im Polizeigewahrsam ausgenüchtert. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten und Widerstands sowie Sachbeschädigung ermittelt. Die beiden jungen Bulgaren müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Haiger-Rodenbach: Audifahrerin unter Drogeneinfluss -

Mit einer Blutentnahme endete am Dienstagabend (14.04.2020) die Verkehrskontrolle einer 33-Jährigen. Dillenburger Polizisten stoppten die Haigererin mit ihrem Audi in Rodenbach. Entsprechende Konzentrations- und Reaktionstest ließen den Schluss zu, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest wies ihr die Einnahme von Amphetamin nach. Ein Arzt übernahm die Blutentnahme auf der Dillenburger Wache. Anschließend durfte sie die Polizeistation wieder verlassen.

Haiger-Rodenbach: Sprinter aufgebrochen -

Im Zeitraum von Samstag (11.04.2020) bis Dienstag (14.04.2020) vergriffen sich Diebe an einem in der Alten Roßbacher Straße geparkten Werkstattwagen. Der silberfarbene Sprinter stand in Höhe der Hausnummer 16. Die Täter knackten das Schloss der beiden Hecktüren und griffen sich von der Ladefläche ein Baustellenradio sowie ein Gewindeschneidesatz. Zudem ließen sich aus dem Führerhaus ein mobiles Navi mitgehen. Der Gesamtwert der Beute liegt bei rund 400 Euro. Die Reparatur des Schlosses wird ca. 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Autoknacker fliehen mit weißem Bulli -

Nachdem sich ein Autoaufbrechertrio in Ewersbach an zwei Werkstattwagen zu schaffen machte, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am frühen Montagmorgen (13.04.2020), gegen 02.45 Uhr hatten es die Männer in der Straße "Im Blumenfeld" auf Werkzeug aus einem weißen Hyundai-Kleintransporter abgesehen. Sie scheiterten mit dem Versuch die seitliche Schiebetür aufzubrechen, stiegen in einen weißen VW Bus T5 und fuhren davon. Zuvor hatten sie in der Nähe einen weißen Fiat Ducato aufgebrochen und Werkzeuge im Wert von rund 8.000 Euro erbeutetet. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat das Trio oder den weißen T5-Bus noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den Autoaufbrechern machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Donsbach: Kollision führt zur Sperrung -

Der Zusammenprall zweier Fahrzeug führte heute Morgen (15.04.2020) zur kurzzeitigen Sperrung der Landstraße zwischen Dillenburg und Donsbach. Gegen 09.10 Uhr war die 65-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza in Richtung Donsbach unterwegs. Offensichtlich geriet sie in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einer C-Klasse zusammen. Die Dillenburgerin zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr 45-jähriger Unfallfahrer aus Herborn blieb unverletzt. Bis die Fahrzeuge geborgen waren, musste die Landstraße für den Verkehr gesperrt werden. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden.

Sinn: Mit Elektromobil Toyota vor Sparkasse gedotzt? -

Die Herborner Polizei bittet bei der Ermittlung einer flüchtigen Elektromobil-Fahrerin um Mithilfe. Sie geht davon aus, dass die Frau beim Rangieren mit dem für Gehbehinderte konzipierte Gefährt auf dem Parkplatz der Sparkasse einen Toyota beschädigte. Die Frau ist möglicherweise Kundin und suchte am Montag vergangener Woche (06.04.2020), zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr die Bank in der Kirchstraße auf. An dem silberfarbenen Corolla Verso blieb eine Delle in der hinteren Tür der Beifahrerseite zurück. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Frau mit dem Elektromobil machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Beide Nummernschilder geklaut -

Mit den Kennzeichen eines blauen Sandero machten sich Diebe zu Beginn der Woche in der Kalsmuntstraße aus dem Staub. Sie montierten die Nummernschilder "WZ-AP 581" von dem vor der Hausnummer 35 geparkten SUV ab. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend (13.04.2020) und Dienstagabend (14.04.2020) dort beobachteten oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten unter Tel.: (06441) 9180 Kontakt mit der Wetzlarer Polizei aufzunehmen.

Wetzlar: Radfahrer schlägt gegen Scheibe -

Auf mindestens 300 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Radfahrer an einer Scheibe eines Lebensmittelmarktes in der Formerstraße zurückließ. Der Mann fuhr am Dienstagabend (14.04.2020), gegen 23.30 Uhr vor und schlug mit einem festen Gegenstand mehrfach gegen die Scheibe. Die Scheibe hielt, jedoch blieben Risse auf der Oberfläche zurück. Der Radfahrer trug eine helle Jacke, eine Basecap und hatte Nase und Mund mit einem Tuch verdeckt. Hinweise zu dem Mann erbitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Kennzeichen von Roller verschwunden -

In der Nacht von Montag (13.04.2020) auf Dienstag (14.04.2020) bedienten sich Diebe an einem Roller. Das schwarze Bike der Marke "Piaggio" parkte zwischen 20.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Wetzlarer Straße, in Höhe der Hausnummer 77. Die Täter schraubten das schwarze Versicherungskennzeichen "861 EBG" ab. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

