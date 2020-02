Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Exhibitionisten

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (05.02.2020) haben wir in unserer Pressemitteilung von 07:20 Uhr Bilder aus der Überwachungskamera eines Busses veröffentlicht und nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten gesucht (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4511452). Entgegen der bisherigen Berichterstattung liegt kein richterlicher Beschluss für die Öffentlichkeitsfahndung vor. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

