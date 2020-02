Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Exhibitionisten - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Der bislang unbekannte Mann ist verdächtig, am 07.12.2019 während einer Fahrt mit dem Bus der Linie 606 masturbiert zu haben. Während der Busfahrt wurde der Tatverdächtige videografiert.

Der Unbekannte war zuvor am Hauptbahnhof in den Bus eingestiegen und hatte sich gegenüber einer jungen Frau auf einen Sitz gesetzt. Nach der Tathandlung und einer kurzen verbalen Auseinandersetzung war er an der Haltestelle Rathaus/Hardtberg ausgestiegen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Mannes veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell