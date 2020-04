Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfälle mit Motorrad, Quad und Fahrrad - Diebe in Sportheimen - In Post eingestiegen - Feuer im Lokschuppen - Polizei blitzt am Aartalsee - Kennzeichen, Automat und Werkzeuge geklaut ...

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Offdilln: Gestürzt, abgehauen und doch erwischt -

Am frühen Samstagmorgen (11.04.2020) verunglückte auf der Landstraße bei Offdilln ein Motorradfahrer. Er ließ sein Bike im Straßengraben zurück und wurde von Dillenburger Polizisten von Zuhause zu einer Blutentnahme abgeholt. Gegen 00.15 Uhr war der 51-jährige Biker in Richtung Weidelbach unterwegs. Offensichtlich geriet er auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über die Maschine und landete im Straßengraben. Mit Schürfwunden und einem lädierten Knie machte er sich auf und davon. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte das Bike und informierte die Dillenburger Ordnungshüter. An der Halteranschrift trafen sie den Unfallfahrer an. Da er eine Alkoholfahne hatte, ließen ihn die Polizisten pusten. Das Testgerät zeigte einen Wert knapp über ein Promille an. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dillenburger Wache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Ihn erwarten Strafen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Eschenburg-Wissenbach und -Roth: Sportheime durchwühlt -

Am Osterwochenende schlugen Einbrecher in den Sportheimen des SSV Wissenbach und des FC Eschenburg-Roth zu. Im Zeitraum vom 09.04.2020 (Donnerstag) bis zum 12.04.2020 (Sonntag) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu den Clubheimen. In Wissenbach erbeuteten sie eine Musikanlage sowie rund 13 Kisten Bier. Einen Flachbildfernseher der Marke Samsung ließen die Täter aus den Räumen der Rother Kicker mitgehen. Insgesamt beläuft sich die Beute auf knapp 1.000 Euro. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum an den Vereinsheimen beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: In Post eingestiegen -

Ungebetene Gäste suchten am zurückliegenden Wochenende die Postfiliale in Dillenburg auf. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem Gebäude. Sie suchten nach Beute - eine genaue Auflistung der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum vom 09.04.2020 (Donnerstag), gegen 20.00 Uhr bis zum 11.04.2020 (Samstag), gegen 08.30 Uhr beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Im ehemaligen Lokschuppen gezündelt -

Nachdem Unbekannte im ehemaligen Lokschuppen am Dillenburger Bahnhof Unrat anzündeten, rückte am Freitag (10.04.2020) die Feuerwehr aus. Gegen 14.00 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungskräfte. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die bereits auf die Holzbalkendecke der Wagonhalle übergegriffen hatten. Teile der Decke stürzten ein. Derzeit schließt die Polizei eine Selbstentzündung oder einen technischen Defekt aus und geht vielmehr von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat Personen am Freitagnachmittag am Lokschuppen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Brand machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen-Niederweidbach - B255: Verkehrsdienst blitzt am Ostersamstag / 173 bei erlaubten 100! -

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill nahmen am zurückliegenden Samstag Raser auf der B255 bei Bischoffen ins Visier. Zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr bauten sie ihre Messtechnik zwischen den Ortsteilen Ober- und Niederweidbach auf. 340 Fahrzeuge durchfuhren die Messung der Verkehrsexperten. 32 Autofahrer überschritten die dort geltende Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h um bis zu 20 km/h und müssen mit einem Verwarnungsgeld bis zu 30 Euro rechnen. Ein Bußgeld von 70 bis 120 Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg erwarten 19 Schnellfahrer. Sie lagen mit ihren Tempoüberschreitungen zwischen 21 und 40 km/h. Vier Raser werden einige Wochen auf ihren Führerschein verzichten müssen. Drei der vier Schnellfahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem benachbarten Landkreis Marburg-Biedenkopf lagen mit ihren Geschwindigkeiten zwischen 148 und 154 kmh/. Top-Speed des Tages erreichte ein Mann aus der Gemeinde Bischoffen. Er beschleunigte seinen Opel auf 173 km/h! Offensichtlich hatte er die Messung bemerkt, wendete seinen Wagen und sprach die Kollegen direkt an. Die übermittelten ihm persönlich das zu erwartende Ostergeschenk von 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Driedorf-Münchhausen: Quadfahrer verunglückt -

Mit Rückenverletzungen mussten am Sonntagmittag (12.04.2020) ein Quadfahrer ins Dillenburger Krankenhaus transportiert werden. Gegen 12.30 Uhr verlor der Haigerer auf der Landstraße zwischen Odersberg und Münchhausen die Kontrolle über sein Gefährt und durchfuhr den Straßengraben. Hierbei stürzte der 79-Jährige von dem Quad. Das vierrädrige Bike fuhr über die angrenzende Wiese weiter und prallte nach etwa 150 Meter gegen einen Baum. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus. Die Blechschäden summieren sich auf rund 500 Euro.

Wetzlar: Beschädigungen an Bushaltestelle -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an der Haltestelle in der Schanzenfeldstraße zurückließen. Die Täter beschädigten mutwillig eine Scheibe des Wartehäuschens. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Sonntagabend (13.04.2020), gegen 20.45 Uhr. Wann die Vandalen sich an der Scheibe vergriffen, ist nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Kennzeichen geklaut -

Während des Spazierganges eines BMW-Besitzers am Sonntagabend (13.04.2020) schlugen Kennzeichendiebe in der Richard-Schirrmann-Straße zu. Der schwarzer Dreier stand zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des FC Spartak Wetzlar. Die Täter ließen beiden Nummernschilder "WZ-AS 211" mitgehen. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen oder zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Volvo zerkratzt -

Auf dem Parkplatz des "Pianohauses" in der Steinbühlstraße ließen Unbekannte Kratzer im Lack eines blauen Volvos zurück. Der "XC60" stand dort im Zeitraum von Mittwoch (08.04.2020) bis Donnerstag (09.04.2020). Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter etwa in Höhe eines Meters über die gesamte Fahrzeuglänge Kratzer in die Bleche der Fahrerseite. Die Reparatur wird mindestens 2.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dalheim: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus dem Vereinsheim der Eintracht Wetzlar hatten es Diebe vergangene Woche in der Hohen Straße abgesehen. Die Diebe scheiterten bei dem Versuch eine Tür aufzuhebeln, um einzusteigen. Zurück blieb ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 04.04.2020 bis zum 10.04.2020 am Sportgelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Zigarettenautomat verschwunden -

Im Zeitraum vom 10.04.2020 (Freitag), gegen 15.00 Uhr bis zum 11.04.2020 (Samstag), gegen 11.00 Uhr schlugen Automatendiebe in der Gießener Straße zu. Sie brachen einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand und machten sich mit dem Gerät aus dem Staub. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Reparaturarbeiten an der Hausfassade werden weitere 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Baucontainer geknackt -

Mit Werkzeugen im Wert von rund 4.000 Euro suchten Diebe am Osterwochenende in der Schanzenfeldstraße das Weite. Im Zeitraum vom Samstagnachmittag (11.04.2020) bis zum Dienstagmorgen (14.04.2020) verschafften sich die Diebe Zutritt zu einer Baustelle und brachen die Vorhängeschlösser zweier Container auf. Hinweise zu den Dieben erbitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Kein Führerschein, keine Zulassung und keine Erfahrung - Biker stürzt -

Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Landstraße zwischen Lahnbahnhof und Braunfels zu. Um 18.20 Uhr rückten Rettungskräfte und die Polizei aus, da der Leuner in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte und in die Leitplanke geschlittert war. Mit Rückenprellungen und einem Schleudertrauma brachte die Rettungswagenbesatzung den jungen Biker ins Wetzlarer Krankenhaus. Das Motorrad war nicht zugelassen und der 17-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Wetzlarer Ordnungshüter ermitteln wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kfz-Steuergesetz sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Solms-Oberbiel: Radfahrerin stürzt / Polizei sucht Zeugen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagabend (10.04.2020) in der Norrstraße, fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Unfallfahrer in einem roten Kleinwagen. Gegen 17.00 Uhr bog eine 54-jährige Radfahrerin von der Sonnenstraße in die Norrstraße ein. Hierbei kam ihr der kleine rote Pkw auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die Biebertalerin musste stark abbremsen und kam zu Fall. Sie kam mit Verdacht auf einen Ellbogenbruch in ärztliche Behandlung. Der Fahrer im roten Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall oder die Verletzte zu kümmern. Der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer ist am Freitagabend (10.04.2020) Zeuge des Unfalls in der Norrstraße geworden? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen roten Kleinwagen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell