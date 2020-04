Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Müll in Hermannstein abgelagert+++Einbrüche+++Hochwertiger Mercedes zerkratzt++++Unfallfluchten in Haiger und Wetzlar

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Illegale Müllablagerung in Waldgebiet in Hermannstein

Unbekannte Täter lagerten in einem Waldstück zwischen Hermannstein und Blasbach illegal Müll ab. Elektroherd, Möbel, zerbrochenes Waschbecken, Fliesen sowie Schrankelemente lagen in 300 Meter Entfernung zu einem "Lauftreff", als ein Zeuge den Abfall am Montag (06. April) feststellte. Wer kann Hinweise auf den Besitzer geben? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0. ##Mehrere Fotos finden Sie in der digitalen Pressemappe##

Bischoffen: Einbruch in Kreditinstitut

Unbekannte brachen Mittwochabend (08. April) in ein Kreditinstitut in der Straße "Am Damm" ein. Gegen 23.20 Uhr hebelten sie zunächst ein Fenster des Gebäudes auf und dann eine Zugangstür zu einem Büro. Dabei lösten sie den Alarm aus. Anschließend flüchteten sie, offenbar ohne Diebesgut, in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Wem ist in der Nacht zu Donnerstag etwas aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Aßlar: Einbruch gescheitert

300 Euro Sachschaden hinterließ am Mittwoch (08. April) ein Unbekannter an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße. Der Einbrecher versuchte zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr die Tür aufzuhebeln und scheiterte. Anschließend flüchtet er. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Herborn: Hochwertiger Mercedes zerkratzt

Einen beträchtlichen Schaden verursachte am Mittwochvormittag (08.April) ein Unbekannter an einem Mercedes. Er zerkratzte zwischen 09.30 und 11.00 Uhr den grauen AMG, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße stand. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10.000 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Herborn unter 02772/4705-0.

Haiger: Unfallflucht auf Firmengelände

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (07. April) einen Seat und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der weiße Ibiza stand zwischen 06.00 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Firmenparkplatz einer Spedition in der Rodenbacher Straße in Haiger-Seelbach (L3044). Der Schaden an der Stoßstange wird auf 500 Euro geschätzt, Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Wetzlar: Golf beschädigt

Auf einem Parkplatz der Ernst-Leitz-Straße touchierte ein Unbekannter einen geparkten Golf. Der schwarze Mittelklassewagen stand dort am Dienstag (07. April) zwischen 07.30 und 16.15 Uhr. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

