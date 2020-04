Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fahrradbesitzer gesucht - Unfallflucht am Herborner Baumarkt - Jumper in Asslar aufgebrochen - Brand auf Leuner Campingplatz - Diebe knacken Container in Rechtenbach -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg-Donsbach: Fahrradbesitzer gesucht -

Bei der Suche nach dem Besitzer eines schwarzen Damenrades bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Dienstag (14.04.2020) entdeckten Anwohner das an einem Zaun lehnende Bike. Die Polizei vermutet, dass das Rad gestohlen und in der Langenaubacher Straße von den Dieben zurückgelassen wurde. Die Unbekannten hatten ein Spiralschloss um das Hinterrad und den Zaun gelegt. Allerdings ist der Draht des Schlosses durchtrennt. Wer kann Angaben zur Herkunft des schwarzen Damenrades "AluRex" vom Hersteller "Prophete" machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Parkplatzrempler am Baumarkt -

Am vergangenen Samstag (11.04.2020) ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Herkules Baumarkt in der Au an einem Polo einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zwischen 16.15 Uhr und 16.25 Uhr stand der weiße VW in der Nähe des Eingangs. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den vorderen Radkasten auf der Fahrerseite. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Jumper geknackt und Werkzeug erbeutet -

Mit Werkzeugen der Marke "Milwaukee" machten sich Autoaufbrecher in der Bechlinger Straße auf und davon. Sie brachen einen weißen Citreon Jumper auf und griffen sich unter anderem einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, einen Kompressor, ein Radio, einen Trennschleifer sowie ein Abgasmessgerät im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend (14.04.2020), gegen 17.00 Uhr und Mittwochmorgen (15.04.2020), gegen 13.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Brand auf Campingplatz -

Gestern Abend (15.04.2020) rückte die Leuner Feuerwehr zu einem Hüttenbrand auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes im Hermann-Löns-Weg aus. Gegen 17.20 Uhr alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämper löschten die Flammen, die auch auf einen benachbarten Wohnwagen und eine weitere Hütte übergriffen. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Derzeit schließt die Polizei eine vorsätzliche oder fahrlässig Inbrandsetzung nicht aus. Die Ermittler suchen weitere Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zum Brand auf dem Campingplatzgelände machen? Wem sind dort am gestrigen Nachmittag Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Containern aufgebrochen -

In der Nacht von Dienstag (14.04.2020) auf Mittwoch (15.04.2020) suchten Diebe in der Straße "Am Steinsberg" das Gelände einer Baufirma auf. Dort brachen sie zwei Container auf, ließen aber offensichtlich nichts mitgehen. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang auf dem Gelände der Baufirma nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell