POL-LDK: - Diebstahl in Ewersbach - Brand in Sinn - Betrunken in Ehringshausen - Bestohlen in Wetzlar

Dietzhölztal-Ewersbach: Quartett klaut Kreissäge -

Zwei Frauen standen "Schmiere", während zwei Männer zugriffen. So teilte sich ein Quartett heute Morgen (17.04.2020) auf einer Baustelle in der Hauptstraße die Arbeit auf. Gegen 03.00 Uhr wurden Zeugen auf das Treiben aufmerksam und informierten die Polizei. Durch eine schmale Gasse der Hauptstraße in Richtung Wilhelmstraße trugen die Täter eine Kreissäge von der Baustelle. Bis zum Eintreffen der Streife waren die Diebe bereits verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Quartett heute in den frühen Morgenstunden noch beobachtet? Wo sind in diesem Zusammenhang in der Haupt- oder Wilhelmstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn: Brand zerstört Bäume und Buschwerk -

Ein Brand in Höhe der Hochstraße nach Fleisbach löste gestern Nachmittag (16.04.2020) einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 13.00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Rettungskräfte. Zeugen hatten aufsteigenden Qualm von Kleingärten am Radweg in Richtung Herborn bemerkt. Die Brandbekämpfer aus Sinn löschten rund 40 Quadratmeter brennendes Unkraut und drei in Flammen stehende Bäume. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Grillfeuer nicht vollständig gelöscht worden war. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die am Vorabend (15.04.2020, Mittwoch) oder im Laufe des gestrigen Donnerstages dort grillten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Berauscht am Steuer -

Mit 1,64 Promille war eine 29-Jährige gestern Abend (16.04.2020) mit ihrem Auto unterwegs. Einer Streife der Herborner Polizei fiel die BMW-Fahrerin auf. Sie stoppten die Bischoffenerin und ließen sie pusten. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Polizeistation in Herborn durchführte. Anschließend durfte die Promillefahrerin die Wache wieder verlassen. Die Ordnungshüter ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wetzlar: Diebe am Bahnhof -

Auf der Nordseite des Bahnhofs schlugen am Donnerstag (16.04.2020) Diebe zu. Zwischen 10.15 Uhr und 20.50 Uhr stand im Fahrradunterstand am Pendlerparkplatz ein schwarzes Bike vom Hersteller "Keeway". Die Täter knackten den Helmkoffer und ließen den Kopfschutz sowie Lederhandschuhe und eine Sonnenbrille mitgehen. Zudem schraubten sie das schwarze Versicherungskennzeichen "693 KMW" ab. Der Gesamtwert der Beute liegt bei rund 100 Euro. Hinweise zu den Dieben erbitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Erdgeschosswohnung eingedrungen -

Im Laufe des gestrigen Donnerstages (16.04.2020) hatten es Diebe auf Beute aus einer Wohnung in der Nauborner Straße abgesehen. Zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner, verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und brachen die Wohnungstür auf. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fielen ihnen Schmuck, Besteck sowie ein Laptop im Gesamtwert von rund 1.500 Euro in die Hände. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

