Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dieb überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein unbekannter Dieb ist in der Nacht zum Dienstag (06.08.2019) in einer Wohnung an der Augsburger Straße von einem 56 Jahre alten Bewohner überrascht worden und geflüchtet. Der Unbekannte nutzte gegen 01.40 Uhr ein offenstehendes Küchenfenster, um in die Wohnung zu gelangen. Im Flur fand er eine Geldbörse, nahm rund 150 Euro Bargeld sowie einen Führerschein heraus und flüchtete wieder über das Küchenfenster. Der 56 Jahre alte Bewohner erwachte aufgrund der Geräusche und konnte nur noch einen dunklen Schatten erkennen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

