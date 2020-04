Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Brandstiftung in Uckersdorf

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

--

Herborn-Uckersdorf: In der Nacht von Freitag (17.04.2020) auf Samstag (18.04.2020) rückte die Feuerwehr gleich zweimal zu Bränden in der Carlstraße aus. Eine Mülltonne und ein Opel mussten von den Brandbekämpfern gelöscht werden.

Gegen 00.30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei den Rettungskräften. Sie war auf eine Personengruppe auf der Straße aufmerksam geworden, die sich unterhielt. Anschließend hörte sie Knistergeräusche und entdeckte eine in Flammen stehende Mülltonne. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte sie den Brand selber zu löschen und sah dabei von einem in der Carlstraße geparkten, nicht zugelassenen Opel Qualm emporsteigen. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Hitze des Mülltonnenbrandes beschädigte die Fassade des Hauses. Am Opel blieb ein geringer Schaden zurück.

Um 01.45 Uhr erreichte der zweite Notruf die Rettungskräfte. Jetzt stand der zuvor qualmende Opel in der Carlstraße in Vollbrand. Erneut rückte die Feuerwehr aus und löschte den Brand. Die Flammen beschädigten einen Zaun, eine Hecke, drei Fahrräder sowie einen Roller.

Zudem erlangten die Polizisten Kenntnis von einem weiteren Mülltonnenbrand. Demnach löschte ein Passant am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, eine im Uckersdorfer Weg angezündete Tonne.

Angaben zur Höhe der Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Inbrandsetzung der Mülltonnen und des Opels aus und ermittelt wegen Brandstiftung. Sie bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer kann Angaben zu den drei bis vier Personen machen, die gegen 00.30 Uhr im Ortskern von Uckersdorf unterwegs waren? - Wem sind zwischen 22.15 Uhr und 01.30 Uhr insbesondere ortsansässige Personen im Ortskern von Uckersdorf aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell