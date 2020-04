Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Promilleunfall und Fluchten in Dillenburg - Einbruch in Wetzlar - Herrchen von Labrador stößt und beleidigt Bordercollie-Besitzerin

Polizei sucht Zeugen -

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Mit Promille in den Vorgarten -

Ein demolierter Touran sowie ein beschädigter Eingangsbereich, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Früh (21.04.2020). Gegen 03.10 Uhr erwachten Anwohner des Donsbacher Weges durch einen lauten Knall. Ein Autofahrer war durch das geschlossene Gartentor und den Zaun gefahren. Der 37-jährige Unfallfahrer fuhr gegen 03.10 Uhr von der Marbachstraße in Richtung Donsbach. An einer abknickenden Vorfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Eingangsbereich des Grundstückes. Der Eschenburger zog sich Prellungen und eine Risswunde an einer Hand zu. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Wunden vor Ort. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ließen ihn die den Unfall aufnehmenden Polizisten pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,82 Promille. Er musste mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Sein Touran war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden an dem Wagen sowie am Gartentor und Zaun schätzt die Polizei auf insgesamt ca. 8.000 Euro.

Dillenburg: Unfallflucht in der Mittelfeldstraße -

In der Nacht vom 19.04.2020 auf den 20.04.2020 beschädigte in unbekannter Autofahrer einen in der Mittelfeldstraße geparkten BMW. Der graue Dreier stand zwischen 00.00 Uhr und 14.20 Uhr gegenüber der Hausnummer 12. Der Unfallfahrer stieß beim Vorbeifahren gegen das Heck der Fahrerseite und ließ einen Schaden von rund 1.200 Euro zurück. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz -

Nach einem Parkplatzrempler beim Lidl in der Herwigstraße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am 08.04.2020 (Mittwoch), zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr stand dort ein weißer VW Crafter. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Kleintransporter auf der rechten Fahrzeugseite. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Diebe steigen über Terrassentür ein -

Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blaunonnengasse rückte vergangene Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen dem 15.04.2020 und dem 20.04.2020 verschafften sich die Diebe über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden und ließen Kleidung, Schmuck, Schallplatten und Uhren mitgehen. Eine genaue Aufstellung der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Die Aufbruchschäden liegen bei rund 600 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die zur genannten Zeit dort auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Hundehalter stößt und beleidigt Hundehalterin / Polizei sucht schwarzen Labrador "Maila" -

Bereits einige Wochen zurück liegt eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einer Hundhalterin und einem Hundehalter. Die Polizei bittet um Mithilfe, sie sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können.

Am 25.03.2020 (Mittwoch), gegen 12.45 Uhr trafen die 46-Jährige und der Unbekannte, an einem Waldparkplatz Ortsausgang von Braunfels an der Attenbachstraße in Richtung Bonbaden aufeinander. Der Mann schob ein Säugling in einem Kinderwagen und hatte einen schwarzen Labrador dabei. Der Labrador und der Bordercollie der Braunfelserin beschnüffelten sich zunächst, was jedoch in einer Kabbelei endete. Bevor sie dazwischen gehen konnte, trat der Mann dem Bordercollie in die Seite und schrie die Frau an. Er beleidigte und bedrohte sie und gab ihr letztlich einen heftigen Stoß gegen die Schulter, so dass sie ins Straucheln geriet. Es entstand ein kurzer Disput mit weiteren Beleidigungen und Bedrohungen durch den Unbekannten. Anschließend rief er seinen Hund "Maila" und ging davon. Die Wetzlarer Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Der Unbekannte war ca. 180 cm groß und von sportlicher Statur. Er trug eine starke Brille mit dunklem Rand und schob einen grauen Kinderwagen.

Bisher gelang es nicht den Halter des schwarzen Labradors "Maila" zu ermitteln.

Die Polizei bittet hierbei um Mithilfe und fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität des dem unbekannten Mannes machen? - Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Labrador mit dem Namen "Maila" geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

